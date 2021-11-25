В ЦБ предложили изменить механизм «кредитных каникул»

Центробанк предложил сделать постоянной возможность взять «каникулы» по потребительским кредитам по аналогии с ипотекой, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Об этом сообщает ТАСС. По словам Мамуты, это дало бы россиянам «гарантированное право на передышку».
«Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент», – добавил он.
В Центробанке уверены, что благодаря бессрочному механизму «каникул» снимется напряженность, возникающая в случае финансовых проблем у заемщика. Кроме того, мера позволила бы повысить доверие россиян к финансовому рынку, отметил Мамута.
В настоящее время на отсрочку или снижение платежей могут рассчитывать ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Временный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам действовал в связи с пандемией в 2020 году.