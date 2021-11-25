В ЦБ предложили изменить механизм «кредитных каникул»

Центробанк предложил сделать постоянной возможность взять «каникулы» по потребительским кредитам по аналогии с ипотекой, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. Об этом сообщает ТАСС. По словам Мамуты, это дало бы россиянам «гарантированное право на передышку».

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«Не всегда человек может на это рассчитывать, потому что одни кредиторы активнее идут ему навстречу, другие, к сожалению, наоборот, начинают пользоваться доминирующим положением в сложный для заемщика момент», – добавил он.

В Центробанке уверены, что благодаря бессрочному механизму «каникул» снимется напряженность, возникающая в случае финансовых проблем у заемщика. Кроме того, мера позволила бы повысить доверие россиян к финансовому рынку, отметил Мамута.

В настоящее время на отсрочку или снижение платежей могут рассчитывать ипотечные заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Временный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам действовал в связи с пандемией в 2020 году.