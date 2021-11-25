Чем опасно досрочное повышение кредитов

В декабре начинается активная пора погашения кредитов, чтобы встреча Нового года прошла без старых долгов. Однако в этом году в декабре также ожидается очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а потому число заемщиков может только увеличиться. Эксперты предупредили, каких рисков и условий банков стоит остерегаться при досрочном погашении кредитов, сообщает Life.

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«Надо очень хорошо взвесить свои возможности и перспективы по выплате кредита. Ведь любой новый заем увеличивает нагрузку на человека, а сейчас у нас в стране больше половины домохозяйств уже выплачивают ежемесячно по кредитам более 50% от своего совокупного дохода», — заявила финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

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По словам специалиста, цены в стране постоянно увеличиваются, стоимость кредитов не исключение. При этом в случае, когда инфляция выше процента по кредиту, гасить его может быть совсем невыгодно.

Отмечается, что также возникает риск, что после досрочного погашения через несколько месяцев клиенту снова понадобится обратиться в банк. В такой ситуации заемщики могут одобрить новый займ по более высокой ставке.

«Реальный вопрос, которым стоит озаботиться перед погашением, не отразится ли этот шаг на финансовом положении заемщика на горизонте нескольких месяцев. <…> При любом раскладе стоимость банковских денег будет следовать за ключевой ставкой — растут или снижаются проценты по кредитам пропорционально ставке ЦБ», — добавил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Он добавил, что штрафы за досрочное погашение считаются незаконными, а потому, если банк заведет разговор о таком взыскании, можно спокойно подавать на него в суд.

Кроме того, при закрытии кредита необходимо взять в банке уведомление о том, что кредит закрыт, поскольку это может послужить аргументом в случае судебных разбирательств.

«Чтобы избавиться от долгов быстрее, нужно внимательно читать условия договора изначально, просить сотрудников объяснить непонятные пункты. Что касается самого досрочного погашения, то выгоднее всего закрывать свой долг в первой половине срока кредитования. <…> Есть еще одно условие — досрочное погашение лучше всего проводить в день платежа, не позже, чтобы не было дополнительных процентов на остаток», — подчеркнул первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

В свою очередь эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил, что лучше досрочно закрыть часть обязательств, что уменьшит будущие процентные расходы.

Эксперт отметил, что если есть несколько кредитов, то целесообразнее уменьшать задолженность сначала по более дорогостоящим.

«На самом деле при условии, что ваш кредитный договор не запрещает вам ни полное, ни частичное досрочное погашение кредита, ваши риски, связанные с досрочным погашением, очень невелики. <…> Поскольку процентные ставки растут, некоторые банки могут устраивать рекламные акции, например предлагать кредиты под процент ниже среднерыночного, но при условии, что вы отказываетесь от досрочного погашения и рефинансирования кредита в других банках», — об этом сообщила заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

По словам эксперта, в некоторых банках есть спецпредложение, по которому осуществляется возврат процентов в конце срока, но только в случае, если клиент отказывается от полного или частичного досрочного погашения и рефинансирования этого кредита, а также выполняет дополнительные условия банка.