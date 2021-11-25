Какая надбавка полагается за советский стаж

Право на получение ежемесячных повышенных социальных выплат имеют пенсионеры, которые трудились еще в годы Советского Союза. Об этом заявили представители Пенсионного фонда России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

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Как пояснили в ведомстве, итоговая сумма денежных выплат напрямую зависит от того, сколько лет в общей сложности россиянин отработал в советский период.

В ПФР добавили, что при назначении индивидуального коэффициента при расчете пенсий, учитывается стаж и в начале нулевых годов, а точнее до 2002 года.

По словам экспертов, после этого года стаж большой роли на величину пенсии уже не играет, а максимальная надбавка за советский стаж составляет 6400 рублей.

На такую цифру могут рассчитывать те, кто проработал во времена существования СССР не менее 20 лет и у него уже есть пенсионный коэффициент не меньше 0,55.

Далее, согласно расчетам, начисляется по 1% до 1992 года за каждый отработанный год и 10% за каждый год в период с 1992 по 2002 годы. На размер выплаты также влияет регион работы.