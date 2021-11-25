Часть россиян получит дополнительную выплату в 5 тысяч рублей

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил платить по 5000 рублей беременным женщинам, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщает PRIMPRESS.

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Выплата является единоразовой. При этом в постановлении уточняется, что срок беременности должен составлять не менее 22 недель — раньше врачи запрещают делать прививку от коронавирусной инфекции.

С помощью выплаты власти Курской области планируют не только простимулировать вакцинацию в регионе, но и помочь семьям при рождении ребенка. Помимо 5000 рублей беременным, сделавшим прививку от COVID-19, планируют выдавать скидки на покупку текстильных товаров для малышей.

Также выплаты за вакцинацию существуют еще в ряде регионов России. В частности, на Чукотке по 4000 рублей платят всем гражданам старше 50 лет, в Москве же пенсионерам старше 65 лет, сделавшим прививку до конца года, выдают по 10000 рублей.