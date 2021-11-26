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Больше 21 000: кому поднимут пенсии с 1 января

Алиса Селезнёва
1 час назад

С 1 января 2022 года на 4,8 процента вырастут пенсии и другие социальные выплаты москвичей. В итоге минимальная пенсия по городскому социальному стандарту достигнет 21 193 рублей (для пенсионеров, живущих в столице от десяти лет и дольше), сообщает Online-buhuchet.ru.

Больше 21 000: кому поднимут пенсии с 1 января
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всем неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, будет установлена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии В 2022 году прожиточный минимум пенсионера в Москве составит 14 009 рублей.

Сейчас неработающие пенсионеры, живущие в Москве не менее десяти лет, с учетом городской надбавки получают пенсию не менее 20 222 рублей в месяц. Пенсионеры, живущие в столице меньше десяти лет, получают не менее 13 496 рублей.

Московские власти ранее рассказали, что в 2022 году показатель минимальной пенсии окажется в 1,5 раза больше, чем это предусмотрено федеральным законодательством. Величина индексации превышает прогнозируемый уровень инфляции в следующем году.

Всего на оказание мер соцподдержки в 2022-м столичные власти потратят 564,5 миллиарда рублей. В эту сумму входят доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте, а также субсидии на оплату услуг ЖКХ и обеспечение лекарствами.

Личный счет,Правительство Москвы,
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