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Миллионы россиян рискуют стать невыездными

Лера Букина
1 час назад

Примерно у 7-8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут возникнуть сложности при попытке выехать за границу. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Потенциально невыездными являются граждане, у которых есть просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

«По факту в зоне риска находятся все граждане, имеющие какую-либо задолженность. Но если мы говорим о банковских клиентах, то сегодня потенциально невыездными являются порядка 7-8 миллионов человек. Таким образом, каждый 6-й заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — подчеркнул Мехтиев.

Кому могут запретить выезд за границу

По его словам, кредиторы преимущественно прибегают к досудебной работе и урегулированию вопроса, однако в последнее время они все чаще обращаются к инструменту судебного взыскания.

«Чтобы избежать столь неприятной ситуации на границе, заемщикам, имеющим на текущий момент задолженность любого вида или имеющим ее в прошлом, за 10-14 дней до выезда стоит сделать один шаг: по фамилии, имени и отчеству через сайт ФССП уточнить, фигурирует ли он в базе исполнительных производств», — рекомендует Мехтиев.

При положительном ответе гражданину следует в полном объеме погасить долг и уведомить об этом орган, наложивший запрет. Для внесения данных в базу потребуется до 10 дней. Не стоит рассчитывать на возможность договориться с пограничниками на месте, добавил президент НАПКА.

Ранее сообщалось, что, по данным бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объем «безнадежной просрочки» россиян по кредитным картам, которая превышает 360 дней, за год увеличился на 19,6%, до 108,7 млрд рублей.

Личный счет,Видео,Эльман Мехтиев,РИА Новости,
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