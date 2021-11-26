Дизайнер назвала стоимость «бабушкиного» наряда Ротару

«Костюм Ротару — ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе трехсот тысяч рублей. Но никак не меньше. Если его в Интернете называют "бабушкиным", то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды», — заявила Керимова.