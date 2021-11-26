Дизайнер назвала стоимость «бабушкиного» наряда Ротару

Дизайнер Аника Керимова озвучила стоимость наряда певицы Софии Ротару, в котором она выступила на корпоративе в Германии — пользователи интернета раскритиковали его и назвали «бабушкиным». Как сообщает «Собеседник», по словам костюмера, за одежду певица отдала порядка 300 тыс. рублей.
«Костюм Ротару — ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы. Думаю, за него певица отдала в районе трехсот тысяч рублей. Но никак не меньше. Если его в Интернете называют "бабушкиным", то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды», — заявила Керимова.
Как отметила дизайнер, у Ротару нет никаких финансовых проблем, а сам концертный наряд сделан из модной жаккардовой ткани.
Напомним, что выступление Ротару на корпоративе вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Наряд пользователи назвали «бабушкиным», что якобы указывает на бедность певицы.
«Видно, совсем у Софы с деньгами туго, раз уже перестала на одежду тратиться. же год не снимает это невзрачное платье с пиджаком», — писали комментаторы.