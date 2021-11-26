Новый глава ФСИН был самым богатым полицейским

«Московский комсомолец» проанализировал декларацию о доходах нового руководителя ФСИН, бывшего замглавы МВД Аркадия Гостева. По данным газеты, в 2018 году он заработал больше остальных руководителей МВД.
«МК» отмечает, что три года назад Гостев задекларировал доход в 38 млн рублей. Такая сумма объясняется выделением единовременного пособия на покупку жилья.
Газета подчеркивает, что в остальном его доход «не сильно менялся с годами». За 2020-й на посту замминистра Гостев заработал 4 млн 847 тысяч 358 рублей, а его жена задекларировала 7 млн 829 тысяч рублей.
«МК» рассказал, что в пользовании у семьи Гостевых есть квартира площадью 97,1 «квадрата», земельный участок площадью в тысячу квадратных метров, жилое строение площадью 199,2 «квадрата», автомобиль Toyota Land Cruiser и гараж на 105,4 «квадрата».
«МК» связывает размеры гаража с хобби Гостева. По данным газеты, он - поклонник советских мотоциклов и сам ремонтирует их.
Президент России Владимир Путин ранее отправил в отставку главу ФСИН Александра Калашникова и назначил на эту должность Гостева. Отставка Калашникова произошла на фоне появления информации о насилии и пытках заключенных в колониях Саратовской области.