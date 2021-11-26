В Госдуме назвали способ побороть низкие пенсии

Депутат Государственной думы РФ Ярослав Нилов рассказал о единственном способе увеличить пенсии в России. По его словам, для этого необходимо повысить уровень покупательной способности граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя предложение Минтруда ввести новый подход к учету числа бедных в России с помощью «границы бедности». Для ее определения прожиточный минимум за четвертый квартал 2020 года (11,3 тысячи рублей) нужно умножить на величину инфляции за необходимый период.

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«При нынешних нищенских пенсиях и маленьких пособиях, при МРОТ на уровне 13 тысяч рублей, конечно, люди в большинстве живут по-прежнему плохо. Добиваться нужно в первую очередь повышения качества жизни, покупательной способности людей — это аксиома», — написал он.

По словам депутата, это зависит не от методики расчета, а от общей экономической ситуации, возможностей бюджета, стоимости труда, уровня МРОТ, прожиточного минимума, который должен соответствовать реальным показателям.

Ранее сообщалось, что число желающих продолжать работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% по сравнению с 2020 годом. Согласно исследованию «Работа.ру» и НПФ Сбербанка, 61% респондентов планируют работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста.