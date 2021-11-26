Иностранцы в "черную пятницу" заказали товары из России на рекордную сумму

Иностранцы в эту "черную пятницу" заказали товары из России на рекордную сумму - 1,5 млрд руб., сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе Wildberries.

Фото: Stephen Chung/Global Look Press Stephen Chung/Global Look Press

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в два раза.

Продажи стартовали 22 ноября. Активнее всего поступают заказы из Германии (чаще всего заказывали товары для рукоделия и кремы), Латвии (настольные игры и лаки для ногтей), Эстонии (косметические наборы для ухода и платья), США (книги, конфеты и кружки), Израиля (российские книги и шоколадные конфеты) и Молдавии (скрабы для тела и брюки).

Около 50% всех заказов – это товары российского производства. Во время распродажи спрос на них увеличился: общая сумма заказов выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.