Мошенники потребовали от россиян оплатить налоги

Специалисты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали в разговоре с РИА "Новости" о рассылке фишинговых электронных писем с требованием заплатить налоги.

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"Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть оплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени", - сообщили в BI.ZONE.

Директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин отметил, что указанные в таких письмах ссылки могут вести на сайты, имитирующие интернет-страницы государственных органов. Это вызывает доверие, и жертва переводит деньги мошенникам через размещенную на поддельном ресурсе онлайн-кассу.