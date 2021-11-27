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Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной с уплатой налогов

Газета.Ru
36 минут назад

Специалисты компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE рассказали в разговоре с РИА "Новости" о рассылке фишинговых электронных писем с требованием заплатить налоги.

Мошенники потребовали от россиян оплатить налоги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть оплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени", - сообщили в BI.ZONE.

Директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин отметил, что указанные в таких письмах ссылки могут вести на сайты, имитирующие интернет-страницы государственных органов. Это вызывает доверие, и жертва переводит деньги мошенникам через размещенную на поддельном ресурсе онлайн-кассу.

Платить налоги нужно только на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru) или через портал "Госуслуги", напомнили в BI.ZONE. Ранее в компании ESET, разрабатывающей одноименный антивирус, предупредили о значительном увеличении количества фишинговых электронных писем в период распродаж, приуроченных к "черной пятнице".

Личный счет,Евгений Волошин,Федеральная налоговая служба,РИА Новости,
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