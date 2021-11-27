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Установлены тарифы на электричество на 2022 год

News.ru
1 час назад

Федеральная антимонопольная служба установила минимальные и максимальные тарифы на электричество на 2022 год, сообщила «Парламентская газета». В первые шесть месяцев наступающего года россияне будут платить по той же тарифной сетке, что была установлена в июле 2021 года. Цены вырастут только летом.

Установлены тарифы на электричество на 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве минимальный тариф с июля 2022 года составит 6,15 рубля за киловатт-час, а максимальный — 6,28. В Подмосковье расценки будут колебаться от 6,15 до 6,23 рубля, — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в Петербурге граждане будут платить минимум 4,98 рубля за киловатт-час, максимум составил 5,30 рубля.

Самое дорогое электричество будет на Чукотке — 8,82–9,27 рубля, самое дешёвое — в Иркутской области (1,27–1,30 рубля).

Социальные нормы потребления будут действовать в шести регионах: Забайкальском и Красноярском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областях. Там люди в пределах этих норм заплатят по сниженному тарифу. Например, во Владимирской области — 5,10–5,19 рубля за киловатт-час.

Ранее стало известно, что в Минтруде готовят новый показатель оценки благосостояния россиян с термином «граница бедности». Известно, что рассчитывать новый показатель будут по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года („якорный показатель“) на индекс потребительских цен за искомый период».

Личный счет,Минтруд,ФАС,Парламентская газета,
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