Названы категории россиян, которые получат новогодние выплаты

Ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко назвала категории москвичей, которым положены доплаты к новогодним праздникам. Ее слова приводит издание Life.ru.
«По Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу РФ на 2020-2022 годы адресную социальную поддержку получат работники и члены их семей, ветераны труда, неработающие пенсионеры. В том числе в виде материальной помощи, оплаты детских новогодних подарков», - сказала Трофименко.
Кроме того, власти Москвы организовали выплаты пенсионерам, проживающим в городе. В частности, с 12 октября 2021 года на денежные перечисления из местного бюджета могут претендовать все жители столицы старше 65 лет, имеющие московскую страховку ОМС. Они могут получить по выбору либо 10 000 рублей, либо подарочный набор после того, как пройдут вакцинацию двухкомпонентной вакциной от коронавируса.
Также получают финансовую поддержку супружеские пары, которые отметили юбилей совместно жизни. Речь идет о 50, 55 и 60 годах совместной жизни. В первом случае одному из супругов выплатят без малого 22 000 рублей, а прожившей вместе свыше 55 лет паре москвичей полагается 27 000 рублей. Условием для получения такой выплаты является проживание, регистрация и получение пенсии или пожизненного денежного содержания именно в Москве.