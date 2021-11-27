Названы категории россиян, которые получат новогодние выплаты

«По Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу РФ на 2020-2022 годы адресную социальную поддержку получат работники и члены их семей, ветераны труда, неработающие пенсионеры. В том числе в виде материальной помощи, оплаты детских новогодних подарков», - сказала Трофименко.

Кроме того, власти Москвы организовали выплаты пенсионерам, проживающим в городе. В частности, с 12 октября 2021 года на денежные перечисления из местного бюджета могут претендовать все жители столицы старше 65 лет, имеющие московскую страховку ОМС. Они могут получить по выбору либо 10 000 рублей, либо подарочный набор после того, как пройдут вакцинацию двухкомпонентной вакциной от коронавируса.