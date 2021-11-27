Названы признаки незаконно оформленных кредитов

Для распознавания незаконно оформленного кредита россиянам стоит внимательнее относиться к неожиданным звонкам и СМС-сообщениям из банков, заявила юрист Анна Пономарева.

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«Если вам звонят коллекторы, представители банка или кредитного потребительского кооператива и требуют вернуть сумму задолженности, но вы понимаете, что никаких договоров с ними не заключали и задолженности перед ними не имеете. Если вам звонят из микрофинансовой организации и сообщают, что вы просрочили выплату по займу, но вы никаких займов не брали», – описала Пономарева случаи незаконно оформленных кредитов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также стоит обращать внимание на СМС-сообщения от банка о попытке изменения персональных данных, например номера телефона, в этом случае получатель сообщения может не быть клиентом этого банка.

Специалист порекомендовала проверять свою кредитную историю в соответствующем бюро.