Россиянам назвали связанные с уплатой налогов уловки мошенников

Мошенническая схема заключается в том, что жертвам на электронную почту приходят письма с предложением уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы якобы избежать начисления пени. Примечательно, что письма приходят без привязки к имени, но с указанием ссылки, которая ведет на ресурсы с вредоносным содержанием.