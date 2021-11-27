Россиянам назвали связанные с уплатой налогов уловки мошенников

В преддверии окончания срока оплаты имущественных налогов мошенники активизировали рассылку вредоносных писем с уведомлением о необходимости провести платеж, пишет РИА Новости.
Мошенническая схема заключается в том, что жертвам на электронную почту приходят письма с предложением уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы якобы избежать начисления пени. Примечательно, что письма приходят без привязки к имени, но с указанием ссылки, которая ведет на ресурсы с вредоносным содержанием.
«В текстах таких писем мошенники пытаются запугать жертву, используя всевозможные информационные поводы, одним из которых может стать и налоговое обязательство перед государством», — уточнил директор блока экспертных сервисов компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE Евгений Волошин, рассказывая об уловках аферистов.
Во избежание утраты денежных средств эксперт напомнил, что совершать оплату налогов возможно только на официальных ресурсах: на сайте nalog.ru или же через личный кабинет портала «Госуслуги».