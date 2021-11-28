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В России с 1 декабря поднимут пенсии трем категориям пенсионеров

Ura.Ru
1 час назад

Автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров. Об это сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Трем категориям россиян поднимут пенсии
Фото: URA.RUURA.RU

Пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12 088 рублей 96 копеек, пишет МК.

Кроме того, повышения выплат произойдет у тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в конце лета. С первого месяца зимы им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. Пенсионеры, подавшие документы на перерасчет, также могут ожидать прибавление к пенсии. Также больше начнут получать пенсионеры, которые предоставят документы о 30-летнем стаже работы в сельской местности. Однако в этой надбавке откажут тем, кто не продолжил проживать в селе.

Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил о том, что Госдума поддержала поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Помимо этого, будет проведена индексация пенсий выше инфляции.
Личный счет,Андрей Макаров,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
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