Трем категориям россиян поднимут пенсии

Кроме того, повышения выплат произойдет у тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в конце лета. С первого месяца зимы им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. Пенсионеры, подавшие документы на перерасчет, также могут ожидать прибавление к пенсии. Также больше начнут получать пенсионеры, которые предоставят документы о 30-летнем стаже работы в сельской местности. Однако в этой надбавке откажут тем, кто не продолжил проживать в селе.