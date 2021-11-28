Трем категориям россиян поднимут пенсии

Автоматическая индексация выплат с 1 декабря 2021 года ожидает три категории пенсионеров. Об это сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Пересчет пенсии положен тем гражданам, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044 рублей 48 копеек. Таким образом, увеличенная составит 12 088 рублей 96 копеек, пишет МК.
Кроме того, повышения выплат произойдет у тех пенсионеров, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в конце лета. С первого месяца зимы им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь. Пенсионеры, подавшие документы на перерасчет, также могут ожидать прибавление к пенсии. Также больше начнут получать пенсионеры, которые предоставят документы о 30-летнем стаже работы в сельской местности. Однако в этой надбавке откажут тем, кто не продолжил проживать в селе.