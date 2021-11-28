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Аналитик Бахтин назвал валюты, в которых нельзя хранить сбережения

Газета.Ru
37 минут назад

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин назвал "слабые" валюты, которых стоит избегать инвесторам. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт назвал самые ненадежные валюты для вложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Иран, Афганистан, Венесуэла. Валюты этих стран [иранский риал, афгани, венесуэльский боливар] связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем", - заявил Бахтин.

По его словам, исключением для покупки валюты может стать лишь временный переезд или смена места жительства на постоянное. Эксперт добавил, что покупка таких редких валют в силу их экстремально низкой ликвидности сопряжена с высокими комиссионными издержками. Аналитик также напомнил о резком подорожании турецкой лиры в этом году - на 40%. Это также добавляет валюту в список непривлекательных для инвесторов.

Ранее Бахтин напомнил, что российский рубль укрепился с начала года более чем на 4% к американскому доллару и на 9% - к евро. Но в этом году историческая закономерность может быть нарушена, предполагает эксперт. Банк России, вероятно, снова повысит ключевую ставку. Ранее аналитик заявил о традиционном подорожании валюты ближе к Новому году.

Личный счет,Рынки,Александр Бахтин,Центральный банк России,
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