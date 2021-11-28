Эксперт назвал самые ненадежные валюты для вложений

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин назвал "слабые" валюты, которых стоит избегать инвесторам. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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"Иран, Афганистан, Венесуэла. Валюты этих стран [иранский риал, афгани, венесуэльский боливар] связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем", - заявил Бахтин.

По его словам, исключением для покупки валюты может стать лишь временный переезд или смена места жительства на постоянное. Эксперт добавил, что покупка таких редких валют в силу их экстремально низкой ликвидности сопряжена с высокими комиссионными издержками. Аналитик также напомнил о резком подорожании турецкой лиры в этом году - на 40%. Это также добавляет валюту в список непривлекательных для инвесторов.