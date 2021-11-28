На 15% подорожает новогодний стол для россиян

Новогодний стол в уходящем году подорожает для россиян на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов.

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По их словам, основная причина этого — рост цен на продукты питания, в том числе — на «борщовый набор», а также на «набор для оливье». Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре подорожала до исторического максимума.

Стоимость деликатеса и рыбных консервов выросла из-за роста инфляции, а также ценовой политики рыбодобывающих компаний. Кроме того, на стоимость товара будет влиять и новогодний ажиотаж. Эксперты советуют покупать рыбу и икру уже сейчас.

По данным Росстата, семье из четырех-пяти человек праздничный предновогодний стол обойдётся в 11,5 тысяч рублей. По словам экономистов, из-за неурожая винограда цены на шампанское и вина могут возрасти.