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На 15% подорожает новогодний стол для россиян

Елена Прошина
1 час назад

Новогодний стол в уходящем году подорожает для россиян на 10-15% по сравнению с прошлым годом, сообщает «Прайм» со ссылкой на экспертов.

На 15% подорожает новогодний стол для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, основная причина этого — рост цен на продукты питания, в том числе — на «борщовый набор», а также на «набор для оливье». Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре подорожала до исторического максимума.

Стоимость деликатеса и рыбных консервов выросла из-за роста инфляции, а также ценовой политики рыбодобывающих компаний. Кроме того, на стоимость товара будет влиять и новогодний ажиотаж. Эксперты советуют покупать рыбу и икру уже сейчас.

По данным Росстата, семье из четырех-пяти человек праздничный предновогодний стол обойдётся в 11,5 тысяч рублей. По словам экономистов, из-за неурожая винограда цены на шампанское и вина могут возрасти.

Напомним, с прилавков российских магазинов исчезли мандарины из Турции. Их ввоз в страну приостановлен с 29 октября из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида хлорпирифос. «Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», – отметили в Роспотребнадзоре.

Личный счет,Роспотребнадзор,
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