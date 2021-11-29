Минтруд заявил о «подскочивших» зарплатах бюджетников

Вместо ожидавшегося годового прироста средних зарплат в России на 5,8% они подскочили на 9,3%. В связи с этим властям пришлось искать дополнительные средства на зарплаты бюджетникам для выполнения майских указов, и эти средства дойдут до адресатов в декабре.

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Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Фактический темп роста заработных плат в экономике несколько выше. Он превышает 9% - (и составляет - прим. "РГ") 9,3%. Соответственно, мы четко понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом", - рассказал Котяков.

Предполагается, что, согласно майским указам президента Владимира Путина, зарплата бюджетников должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по региону.

"Вот этот дополнительный ресурс (из бюджета - прим. "РГ"), который необходим для сохранения этого баланса, будет выплачен в течение этого года до конца, то есть в декабре месяце", - пообещал глава Минтруда.