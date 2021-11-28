Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

Названы самые опасные для сбережений валюты

Елена Прошина
33 минуты назад

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин перечислил слабые валюты, вложения в которые грозят убытками. Его слова приводит «Прайм».

Названы самые опасные для сбережений валюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономист посоветовал избегать так называемых экзотических валют.

«Этот класс валют не рекомендован к покупке с целью инвестиций. Иран, Афганистан, Венесуэла. Валюты этих стран связаны с критическими рисками из-за экономических или политических проблем», — заявил Бахтин.

Он также отнес к списку непривлекательных валют турецкую лиру. Она с начала 2021 года потеряла более 40% своей стоимости к основным мировым платежным средствам.

По мнению Бахтина, из-за крайне низкой ликвидности редких валют, их покупка невозможна без дополнительных потерь на комиссионные издержки. Это соображение превращает их покупку в еще более бесперспективное мероприятие. По его словам, приобретать валюту-аутсайдера можно лишь в случае, если собираешься посетить ее страну-эмитента в связи с рабочей или туристической поездкой, либо при переезде на жительство.

Личный счет,Александр Бахтин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители