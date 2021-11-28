Названы самые опасные для сбережений валюты

Он также отнес к списку непривлекательных валют турецкую лиру. Она с начала 2021 года потеряла более 40% своей стоимости к основным мировым платежным средствам.

По мнению Бахтина, из-за крайне низкой ликвидности редких валют, их покупка невозможна без дополнительных потерь на комиссионные издержки. Это соображение превращает их покупку в еще более бесперспективное мероприятие. По его словам, приобретать валюту-аутсайдера можно лишь в случае, если собираешься посетить ее страну-эмитента в связи с рабочей или туристической поездкой, либо при переезде на жительство.