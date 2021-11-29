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ЦБ предложил создать специальный банковский вклад для бедных россиян

Вечерняя Москваиещё 1
32 минуты назад

Центробанк РФ предложил создать новый тип банковского вклада. Речь идет о депозите для самых бедных граждан. Сумма такого вклада будет ограниченной, а процентная ставка — жестко привязанной к ключевой или к уровню инфляции. Об этом сообщила заместитель председателя регулятора Ольга Полякова.

ЦБ предложил бедным россиянам открывать вклады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Каждый малоимущий сможет открыть только один такой вклад.

В ЦБ обосновали данное предложение европейским опытом. Подобные вклады есть в нескольких странах Европы, процентные ставки по ним выше, чем среднерыночные. Банки не могут произвольно менять проценты по таким вкладам. Выплачиваемые по ним проценты частично или полностью освобождены от налогов, сообщают «Известия».

25 ноября ЦБ отчитался о росте долговой нагрузки россиян до 10,2 процента. Долговая нагрузка граждан по итогам первого полугодия выросла до 10,2 с 9,8 процента. Это произошло в первую очередь за счет ускоренного роста необеспеченного потребительского кредитования, который сопровождался снижением стандартов кредитования.
Личный счет,Центральный банк России,газета "Известия",
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