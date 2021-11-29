В России отложили законопроект о ранней пенсии

В РФ предложили восстановить сроки назначения досрочной страховой пенсии по старости для педагогов и врачей со стажем не менее 25 лет. Как сообщает «Ура.ру», такой законопроект был внесен в Госдуму еще 10 марта, первое чтение прошло в октябре, комитет Думы по труду рекомендовал перенести процедуру на 9 ноября, но документ пока не рассмотрели.

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«Указанная пенсия возникла вследствие трансформации пенсии за выслугу лет, поскольку педагогическая работа с детьми и охрана здоровья граждан представляет собой не только большую физическую и интеллектуальную, но и моральную нагрузку. Именно поэтому право на пенсию в данном случае определялось не достижением определенного возраста при наличии соответствующего стажа, а именно наличием специального стажа», - процитировало агентство законопроект.

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Пенсия за выслугу лет – регулярные пожизненные денежные выплаты от государства, назначаемые работнику при наличии у него длительного стажа в определенной профессии.

Право на получение таких выплат имеют федеральные гражданские госслужащие, военные, космонавты, работники летно-испытательного состава, некоторые медицинские работники, педагоги, пожарные, люди, трудившиеся на подземных работах, на предприятиях с вредными условиями труда и в горячих цехах. У каждой категории свой минимально необходимый стаж.

РИА Новости отмечает, что после пенсионной реформы право выхода на досрочную пенсию для педагогов наступает на пять лет позднее - с учетом переходного периода. Юрист Ольга Скобцева объяснила, что после реформы дату выхода на пенсию начали исчислять от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общего пенсионного возраста.

Для учителей, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах благодаря 25-летнему стажу, предусмотрели льготу: к примеру, если у педагога на 25 апреля 2020-го накопился необходимый стаж, то право на пенсию он получил с 25 октября 2021 года.

Для сельских врачей, стаж которых в 2021 году достигнет 25 лет, также будет действовать отсрочка в связи с пенсионной реформой: они смогут выйти на пенсию только через три года, не ранее 2024-го.