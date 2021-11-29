Названо препятствие для роста доходов россиян

Доходы россиян, занятых в некорпоративном секторе, по итогам второго квартала 2021 года оказались на 18% ниже в реальном выражении, чем за второй квартал допандемийного 2019 года. Это тормозит рост доходов населения. Об этом пишет РБК со ссылкой на расчеты экспертов НИУ ВШЭ в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года».

Некорпоративный сектор – граждане, которые имеют трудовой доход, но не являются наемными работниками. Это индивидуальные предприниматели, самозанятые, занятые неформально и занятые у частных лиц.

По данным Росстата, в корпоративном секторе реальная зарплата в организациях по итогам 2020 года увеличилась на 3,8% против 4,8% годом ранее. За январь—август 2021 года реальные зарплаты выросли на 3% к аналогичному периоду 2020 года, свидетельствуют актуальные данные статведомства.

Однако в некорпоративном секторе ситуация иная, отметили экономисты ВШЭ.

«Согласно нашим оценкам, в данном сегменте экономики во втором квартале 2021 года в реальном выражении средний трудовой доход составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года. На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — указали авторы исследования.

Росстат не размещает отдельной статистики по доходам в некорпоративном секторе. Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон сообщил, что в «слабо видимом» секторе рынка труда заняты около 40 млн человек, а в корпоративном — 32 млн. По большей части малый бизнес работает в секторе услуг, отметил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Зарплаты в нем чувствительны к последствиям пандемии: граждане перестали пользоваться услугами в сфере развлечений, общепита, спорта и т.д. в связи с ограничениями из-за коронавируса, указал он.

Что касается корпоративного сектора, то он получает стабильные заказы от государства или иностранных партнеров, отметил Сафонов.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, по итогам третьего квартала этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян увеличились на 8,1% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. За девять месяцев 2021 года рост оценили в 4,1% к тому же периоду годовой давности.