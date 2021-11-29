Банки запустят новые способы перевода денег

Крупнейшие банки массово запускают альтернативные методы перевода денег. Речь идет об отправке средств через Bluetooth и AirDrop и с помощью специальных ссылок. Об этом пишут «Известия».

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Эти методы переводов в ноябре запустил ВТБ, рассказали изданию в банке. Там прогнозируют существенный спрос на новый способ перечисления денег между гражданами с помощью генерации QR-кодов и отправки ссылок на них для получения средств. В ВТБ считают, что в 2022 году сервисом воспользуются более 50 тысяч клиентов, особенно он будет удобен для самозанятых и тех, кто занимается микрокоммерцией.

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В СКБ-Банке также запустили переводы по ссылкам, однако воспользоваться данным сервисом самозанятые и юрлица пока не могут. Услуга популярна среди клиентов, которые хотят принимать оплату за свои товары и услуги онлайн, но не имеют собственного интернет-магазина с возможностью приема банковских карт или переводов СБП, подчеркнул главный архитектор департамента технологического развития СКБ-Банка Александр Вдовин.

В МКБ также намерены запустить систему оплаты по ссылкам для физлиц в следующем году. Также в банке прорабатывают идею запуска операций через Bluetooth и AirDrop. В ДОМ.РФ тоже планируют создать альтернативные сервисы отчислений.

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, система переводов через Bluetooth и AirDrop является безопасной, поскольку функция требует одновременной работы приложений на обоих устройствах и их синхронизации для отправки средств. Система с генерацией ссылки на списание денег также не несет риски, поскольку человек сам указывает сумму и отправляет ее, отметил эксперт. Однако мошенники могут создать такую же ссылку, но на получение. Злоумышленники могли бы отправлять их жертвам с другой информацией и, запросив номер карты, получать деньги.

При отправке ссылки для перевода между физлицами мошенники могут прибегнуть к схеме подмены платежных данных в объявлениях или сообщениях, заявил технический директор ГК InfoWatch Андрей Бирюков. По его мнению, существует еще одна сложность: при достаточно крупном платеже клиент будет вынужден аутентифицироваться во избежание проблем с антиотмывочным законодательством, а при проблемах со связью с банком сделать это не удастся.