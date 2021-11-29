ЦБ предложил ввести новую льготу для малоимущих

Центробанк предложил выработать механизм создания специальных банковских вкладов для людей с невысокими доходами. Об этом заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в ходе обсуждения вопроса, как сделать банковские вклады привлекательными для всех категорий граждан.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласно условиям, депозит у человека должен быть только один, его сумма будет ограничена, а процентная ставка будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции. Для того чтобы определить граждан с небольшими доходами, можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство, указала Полякова.

Видео дня

В ЦБ анализируют международный опыт, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Например, во Франции и Бельгии выплачиваемые проценты по данным вкладам частично или полностью освобождены от налогов. Такой механизм может быть применен и в России, считают в ЦБ.

Заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк отметила, что важным вопросом является то, как определят категорию «малоимущих» в рамках данного решения.

«Если говорить о малоимущих в соответствии с официальным статистическим определением бедности в России, то о востребованности инструмента речи быть не может. У бедных сбережения отсутствуют, все средства направляются на текущее потребление. Более того, основную часть расходов составляют затраты на минимально необходимый набор продуктов питания (при этом не будем забывать об обязательных платежах)», — подчеркнула она.

Значительная часть населения имеет сбережения и крупная доля россиян хранит эти сбережения именно в банках, заявила член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По ее словам, если специальные вклады и не будут столь востребованными, то это будет связано с непониманием продукта и того, как процентная ставка будет меняться в зависимости от инфляции.

«Сама идея при четко проработанном механизме вполне может дать определенный эффект. Конечно, у малоимущих в принципе не может быть много средств. Следовательно, вес процента по такому вкладу будет априори невелик. В таком варианте непонятно, за счет каких инструментов добавка к доходу малоимущего станет ощутимой», — сказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Данный инструмент может стать привлекательным, если в стране введут дополнительные условия, например, предоставление вкладчикам скидки на оплату ЖКХ или другие льготы и преференции, полагают эксперты.

Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков сомневается, что предлагаемый банковский вклад для людей с низкими доходами может помочь гражданам. Он также не уверен, что они будут активно им пользоваться. Это, в частности, связано с тем, что предлагаемый уровень ставок не сохраняет сбережения граждан от инфляции и не обеспечивает прироста реальных доходов.

Такие счета могут использоваться для злоупотреблений, считает заместитель декана по научной работе экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Однако при использовании входящих параметров для открытия вклада в эти условия могут быть включено требование раскрытия источника получения денег, которые будут вноситься на это вклад, в случае если размер суммы будет вызывать подозрения у банка», — указывает эксперт.