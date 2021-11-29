Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 75.59EUR 84.95
Войти в почту

ЦБ предложил ввести новую льготу для малоимущих

Лера Букина
34 минуты назад

Центробанк предложил выработать механизм создания специальных банковских вкладов для людей с невысокими доходами. Об этом заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова в ходе обсуждения вопроса, как сделать банковские вклады привлекательными для всех категорий граждан.

ЦБ предложил ввести новую льготу для малоимущих
Фото: ТАССТАСС

Согласно условиям, депозит у человека должен быть только один, его сумма будет ограничена, а процентная ставка будет привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции. Для того чтобы определить граждан с небольшими доходами, можно использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство, указала Полякова.

Видео дня

В ЦБ анализируют международный опыт, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Например, во Франции и Бельгии выплачиваемые проценты по данным вкладам частично или полностью освобождены от налогов. Такой механизм может быть применен и в России, считают в ЦБ.

Заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк отметила, что важным вопросом является то, как определят категорию «малоимущих» в рамках данного решения.

«Если говорить о малоимущих в соответствии с официальным статистическим определением бедности в России, то о востребованности инструмента речи быть не может. У бедных сбережения отсутствуют, все средства направляются на текущее потребление. Более того, основную часть расходов составляют затраты на минимально необходимый набор продуктов питания (при этом не будем забывать об обязательных платежах)», — подчеркнула она.

Значительная часть населения имеет сбережения и крупная доля россиян хранит эти сбережения именно в банках, заявила член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По ее словам, если специальные вклады и не будут столь востребованными, то это будет связано с непониманием продукта и того, как процентная ставка будет меняться в зависимости от инфляции.

«Сама идея при четко проработанном механизме вполне может дать определенный эффект. Конечно, у малоимущих в принципе не может быть много средств. Следовательно, вес процента по такому вкладу будет априори невелик. В таком варианте непонятно, за счет каких инструментов добавка к доходу малоимущего станет ощутимой», — сказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Данный инструмент может стать привлекательным, если в стране введут дополнительные условия, например, предоставление вкладчикам скидки на оплату ЖКХ или другие льготы и преференции, полагают эксперты.

Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков сомневается, что предлагаемый банковский вклад для людей с низкими доходами может помочь гражданам. Он также не уверен, что они будут активно им пользоваться. Это, в частности, связано с тем, что предлагаемый уровень ставок не сохраняет сбережения граждан от инфляции и не обеспечивает прироста реальных доходов.

Такие счета могут использоваться для злоупотреблений, считает заместитель декана по научной работе экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

«Однако при использовании входящих параметров для открытия вклада в эти условия могут быть включено требование раскрытия источника получения денег, которые будут вноситься на это вклад, в случае если размер суммы будет вызывать подозрения у банка», — указывает эксперт.

Ранее в России изменили подход к расчету уровня бедности в стране. Соответствующее постановление разместили на официальном интернет-портале правовой информации. В нем предложено введение нового показателя — «границы бедности». Начальное значение границы бедности установят на уровне прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года, его будут ежеквартально увеличивать на уровень инфляции.

Личный счет,Алина Пишняк,Агван Микаелян,Максим Марков,Ольга Полякова,Елена Григорьева,РУДН,ВШЭ,Центральный банк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители