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Названа самая выгодная валюта для хранения сбережений

Лера Букина
57 минут назад

Россиянам следует хранить сбережения в долларах США из-за риска ослабления рубля до конца года в связи с ужесточением политики американского Федрезерва, геополитическими рисками и распространением нового штамма коронавируса. Об этом заявили опрошенные «Известиями» экономисты.

Россиянам посоветовали перевести сбережения в доллары
Фото: ТАССТАСС

Курс российской валюты за последние пять лет укреплялся к бивалютной корзине в среднем на 1% в декабре, отметил портфельный управляющий УК «Система Капитал» Павел Митрофанов.

«Фундаментальные предпосылки говорят в пользу падения доллара до 72–73 рублей и в текущем году. Сальдо счета текущих операций, скорее всего, составит рекордные $120–130 млрд в 2021 году. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ способствует росту реальных ставок на ожиданиях замедления инфляции в 2022 году, что делает рубль привлекательным для нерезидентов», — подчеркнул эксперт.

Однако рубль едва ли сможет укрепиться в ближайшие недели из-за существующих опасений инвесторов в отношении геополитических рисков, а также ухудшения «аппетита к риску» на глобальных рынках после выявления нового и «потенциально более агрессивного» B.1.1.529 африканского штамма коронавируса, считает Митрофанов.

Наряду с ожидаемым ужесточением позиции ФРС на декабрьском заседании прогнозируется продолжение некоторого ослабления курса рубля, в этой связи гражданам стоит удерживать сбережения в долларах, рекомендует финансист.

«Если в Донбассе снова полыхнет, мы увидим доллар по 100 рублей»

Преподаватель университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович советует сейчас покупать валюту для того, чтобы сохранить средства. Речь идет о долларах США, евро, фунтах стерлингов, а также золотых/серебряных монетах. Последние 30 лет основные мировые валюты укреплялись к российской и в долгосрочной перспективе тенденция может сохраниться, считает Федюкович. По ее словам, золото является «традиционным консервативным активом», чья стоимость постоянно растет.

29 ноября в начале торгов рубль продемонстрировал рост к доллару и евро вслед за изменениями цен на нефть. По данным Московской биржи, курс доллара опустился до 74,71 рубля, а евро — до 84,33 рубля.
Личный счет,Павел Митрофанов,Центральный банк России,ФРС,газета "Известия",
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