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До ₽5 тысяч: россиян предупредили о штрафах за мусор

Лера Букина
31 минуту назад

Жильцам многоквартирных домов, оставляющим мусор в подъезде, грозят штрафы до 5 тысяч рублей. Их могут оштрафовать на 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности, заявил РИА Недвижимость член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович.

До ₽5 тысяч: за мусор начнут штрафовать
Фото: ТАССТАСС

Штраф за строительный мусор составит 1-2 тысячи рублей. За выброс легковоспламеняющихся предметов владелец жилья заплатит от 2 до 3 тысяч рублей, поскольку это будет расцениваться как нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, жильца ожидают дополнительные санкции. Суммарные расходы могут составить 5 тысяч рублей, предупредил Татарович.

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Жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, если соседи не убирают мусор. Так, сотрудники организации зафиксируют нарушение и проведут беседу. Если требования УК игнорируются, то тогда соседям следует обратиться в региональный Роспотребнадзор, чтобы подать заявление. В нем необходимо указать номер квартиры, частотность нарушений. Кроме того, как отмечает Татарович, гражданам следует приложить к заявлению фото- и видеодоказательства, обращение в УК.

Россиян смогут оштрафовать за соленья

Также россияне могут обратиться в пожарную инспекцию, заявил эксперт.

«Даже если строительный мусор уберут после заявления в Роспотребнадзор или пожарную инспекцию, но доказательств нарушения чистоты и захламления будет достаточно, то виновных оштрафуют на основании предоставленных материалов», – указал Татарович.

Жильцов, которые оставляют мусорные пакеты возле своей квартиры, накажут таким же образом, как за вынос строительного мусора на лестничную клетку, подчеркнул он. Однако нарушители могут быть привлечены еще за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Им выпишут штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, заявил Татарович. Он также предостерег граждан от размещения плакатов или сообщений в домовых чатах с публичным порицанием и указанием номера квартиры из-за нарушения закона о персональных данных. За такие действия россияне заплатят штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

«Привлечь публичное внимание к нечистоплотным соседям можно лишь, если вынесено постановление компетентного органа к административной ответственности», – подытожил Татарович.

Ранее эксперты РИА Недвижимость сообщили, что за нарушение правил обращения с крупногабаритным мусором, таким как мебель, громоздкая техника или велосипед, а также строительными отходами, россиян могут оштрафовать. По словам члена Ассоциации юристов России Ольги Митевой, штраф для граждан составляет от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное нарушение в течение года – от 2 до 3 тысяч рублей. Выкидывать крупногабаритный мусор можно только на специально оборудованную площадку, заявил руководитель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Валерий Мамчур.
Личный счет,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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