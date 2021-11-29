До ₽5 тысяч: за мусор начнут штрафовать

Жильцам многоквартирных домов, оставляющим мусор в подъезде, грозят штрафы до 5 тысяч рублей. Их могут оштрафовать на 3 тысячи рублей за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности, заявил РИА Недвижимость член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович.

Фото: ТАСС ТАСС

Штраф за строительный мусор составит 1-2 тысячи рублей. За выброс легковоспламеняющихся предметов владелец жилья заплатит от 2 до 3 тысяч рублей, поскольку это будет расцениваться как нарушение правил пожарной безопасности. Кроме того, жильца ожидают дополнительные санкции. Суммарные расходы могут составить 5 тысяч рублей, предупредил Татарович.

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Жильцы могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, если соседи не убирают мусор. Так, сотрудники организации зафиксируют нарушение и проведут беседу. Если требования УК игнорируются, то тогда соседям следует обратиться в региональный Роспотребнадзор, чтобы подать заявление. В нем необходимо указать номер квартиры, частотность нарушений. Кроме того, как отмечает Татарович, гражданам следует приложить к заявлению фото- и видеодоказательства, обращение в УК.

Также россияне могут обратиться в пожарную инспекцию, заявил эксперт.

«Даже если строительный мусор уберут после заявления в Роспотребнадзор или пожарную инспекцию, но доказательств нарушения чистоты и захламления будет достаточно, то виновных оштрафуют на основании предоставленных материалов», – указал Татарович.

Жильцов, которые оставляют мусорные пакеты возле своей квартиры, накажут таким же образом, как за вынос строительного мусора на лестничную клетку, подчеркнул он. Однако нарушители могут быть привлечены еще за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Им выпишут штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, заявил Татарович. Он также предостерег граждан от размещения плакатов или сообщений в домовых чатах с публичным порицанием и указанием номера квартиры из-за нарушения закона о персональных данных. За такие действия россияне заплатят штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

«Привлечь публичное внимание к нечистоплотным соседям можно лишь, если вынесено постановление компетентного органа к административной ответственности», – подытожил Татарович.