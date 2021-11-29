Россиянам подсказали надежный способ хранения денег

Также стало известно, что российские банки увеличили расходы на выплаты процентов по вкладам в третьем квартале впервые за два года. Согласно данным банковских отчетов, в третьем квартале вкладчики из числа физических лиц получили 223 миллиарда рублей процентов, что на пять процентов больше, чем во втором квартале.