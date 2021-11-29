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Россиянам подсказали надежный способ хранения денег

Лера Букина
18 минут назад

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко рассказала, что предпочтительнее хранить деньги на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1 млн 400 тысяч рублей на одного вкладчика в одном банке. Об этом пишет агентство «Прайм».

Россиянам подсказали надежный способ хранения денег
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения денег и хранения ценностей. Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа», — рекомендует экономист.

Карпенко отметила, что банк может заключить с клиентом не только договор аренды банковской ячейки, но и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе.

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«При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несет ответственность за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке. В договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает, поэтому лучше заключать именно его», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что, согласно материалам экспертов РАНХиГС, среднегодовая доходность россиян от инвестиций в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет оценивается в 5,4%, тогда как среднегодовой уровень инфляции за этот период составляет 4,2%, а доходность по депозитам — 5,97%.

Также стало известно, что российские банки увеличили расходы на выплаты процентов по вкладам в третьем квартале впервые за два года. Согласно данным банковских отчетов, в третьем квартале вкладчики из числа физических лиц получили 223 миллиарда рублей процентов, что на пять процентов больше, чем во втором квартале.
Личный счет,РУДН,РАНХиГС,
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