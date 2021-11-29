Россиянам подсказали надежный способ хранения денег

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко рассказала, что предпочтительнее хранить деньги на срочном депозите в пределах страховой суммы, которая составляет 1 млн 400 тысяч рублей на одного вкладчика в одном банке. Об этом пишет агентство «Прайм».
«На сегодняшний день банковская ячейка не является самым безопасным местом для помещения денег и хранения ценностей. Перед подписанием договора с коммерческим банком лучше посмотреть все его условия и выяснить, принимает ли банк на себя обязательство отвечать за сохранность содержимого сейфа», — рекомендует экономист.
Карпенко отметила, что банк может заключить с клиентом не только договор аренды банковской ячейки, но и договор хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе.
«При заключении договора аренды сейфовой ячейки банк не несет ответственность за пропажу денег и ценностей, хранящихся в ячейке. В договоре хранения ценностей в банке такая ответственность у банка возникает, поэтому лучше заключать именно его», — подытожила она.
Ранее сообщалось, что, согласно материалам экспертов РАНХиГС, среднегодовая доходность россиян от инвестиций в фондовый рынок на протяжении последних пяти лет оценивается в 5,4%, тогда как среднегодовой уровень инфляции за этот период составляет 4,2%, а доходность по депозитам — 5,97%.