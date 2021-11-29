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В РФ снова отложили полную компенсацию советских вкладов

Елена Прошина
1 час назад

Владимир Путин подписал закон, согласно которому полная компенсация дореформенных вкладов граждан в Сбербанке откладывается до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Принято решение по компенсации советских вкладов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно подписанному президентом документу, до 1 января 2025 года приостанавливается начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора".

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений, которые были помещены до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года - на вклады в организации государственного страхования России и государственные бумаги СССР и РСФСР.

В документе говорится, что восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. Отмечается, что стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Тем не менее законы, по которым должен производиться перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, все еще не приняты. Из-за отсутствия этих законов, а также источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года постоянно приостанавливается.

Личный счет,Владимир Путин,Сбербанк России,
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