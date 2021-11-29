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Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья

Елена Прошина
1 час назад

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий многодетные семьи от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости, если на эти деньги будет приобретено новое жилье. Об этом сообщает ТАСС.

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже жилья
Фото: ТАССТАСС

Льгота предусмотрена для семей с двумя и более детьми. При этом неважен срок, в течение которого продаваемое жилое помещение (или его доля) находилось в собственности.

Также оговаривается, что новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Общая площадь приобретенного жилья должна превышать площадь проданного, а его кадастровая стоимость не должна быть больше 50 млн рублей.

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От налога могут быть освобождены как родители (усыновители), у которых есть несовершеннолетние или учащиеся очно дети в возрасте до 24 лет, так и сами дети. Данная норма будет действовать в отношении доходов от продажи квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года, пишет РИА Новости - Недвижимость.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о расширении поддержки российских семей с детьми. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, при реализации проекта «Демография» к 2024 году меры соцподдержки распространятся на более чем 2,5 млн семей.

В свою очередь депутат Госдумы России Иван Сухарев выступил с инициативой увеличить размера налогового вычета при приобретении жилья на 1 миллион рублей за каждого ребенка в семье.
Личный счет,Иван Сухарев,Владимир Путин,РИА Новости,
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