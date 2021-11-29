По 13%: с банковских вкладов придется платить налог

В 2022 году россияне впервые уплатят НДФЛ с доходов по вкладам, превышающим необлагаемую сумму. Как рассказало РБК, налог коснется и пенсионеров, так как льгот для них пока не предусмотрено.

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О решении ввести налог на доход с банковских вкладов и инвестиций стало известно в марте 2020 года. Ставка налога составила 13 процентов. Он касается людей, хранящих на депозите более миллиона рублей или вложивших такую же сумму в долговые ценные бумаги. Налогом облагаются не сами вложения, а доход с них.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что нововведение затронет не более десяти процентов банковских вкладов.

РБК объяснило, что закон вступил в силу с 1 января 2021 года, но так как налоговая база начала формироваться только в этом году, уплатить этот НДФЛ впервые нужно будет в 2022 году - до 1 декабря.

Как отмечает издание, если общая сумма вкладов меньше или равна миллиону рублей, «еще не значит, что налог платить не придется». Когда банки предлагают вклады с процентной ставкой, превышающей ключевую ставку ЦБ, доход по таким депозитам может превысить необлагаемую сумму.

При расчете необлагаемой суммы используется ключевая ставка ЦБ на 1 января. К примеру, 1 января 2021 года ключевая ставка равнялась 4,25 процента, поэтому налогообложению будет подлежать весь процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей.

РБК отмечает, что для пенсионеров пока нет особых условий и льгот по налогу на вклады. НДФЛ платить не придется с дохода в виде процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах, выплаченного в порядке наследования.