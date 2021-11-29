Могут закрыть десятки банков: как спасти деньги

Эксперт рассказал, как обезопасить деньги, если они вложены в кредитные организации, оказавшиеся на грани закрытия.

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Согласно исследованию рейтингового агентства «Эксперт РА», к октябрю 2022 года около 30 кредитных организаций могут перестать работать в РФ из-за отзыва лицензии или вследствие процесса слияния и поглощения.

Доктор экономических наук Леонид Холод в комментарии «Вечерней Москве» заявил, что даже при всевозможных рисках закрытия как мелкого, так и крупного финансового учреждения у клиента есть шанс вернуть свои деньги.

Он напомнил, что в случае закрытия финансовой организации или признании ее банкротом клиент может рассчитывать на компенсацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ). При этом нужно учитывать, что страхованию подлежит сумма не более 1,4 млн рублей. Вкладчикам, которые имели счета в иностранной валюте, деньги будут возвращены по курсу ЦБ на день отзыва лицензии у банка.

Холод также отметил, что клиентам следует обращать внимание на состояние кредитной организации, в которой у них хранятся деньги.

«Если вы заметили, что компания начала задерживать платежи или не выполняет свои обязательства, есть повод задуматься о дальнейшем сотрудничестве с ней. Кроме того, не стоит иметь дело с совсем уж мелкими конторами, у которых нет истории, так как они чаще всего занимаются мошенничеством», - предупредил он.