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В России изменится порядок выплат по беременности и родам

Елена Прошина
20 минут назад

В России с 1 января 2022 года выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут перечислять автоматически, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

В России изменится порядок выплат по беременности и родам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 января следующего года вступит в силу еще одно решение - граждане смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа», - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, также проактивно, но уже на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС, будет предоставляться единовременное пособие при рождении ребенка.

«Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую», - пояснил премьер-министр.

Он добавил, что с 1 января больничные листы медицинские организации должны будут размещать в федеральной информационной системе социального страхования.

Мишустин напомнил, что в стране развивается система помощи по принципу социального казначейства. Это необходимо для предоставления россиянам мер поддержки проактивно, когда им не нужно ходить по инстанциям, собирать документы, ожидать в очередях и совершать другие действия, которые отнимают много сил и времени.

«Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая им положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малышей. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособия, им нужно заботиться о ребенке», - заключил Мишустин.

Личный счет,Михаил Мишустин,Фонд социального страхования РФ,ИТАР-ТАСС,
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