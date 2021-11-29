В России изменится порядок выплат по беременности и родам

В России с 1 января 2022 года выплаты по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут перечислять автоматически, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
«С 1 января следующего года вступит в силу еще одно решение - граждане смогут автоматически, без заявления получать выплаты по временной нетрудоспособности либо по беременности и родам, на основании только электронного больничного листа», - сказал Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
По его словам, также проактивно, но уже на основании сведений из единого государственного реестра ЗАГС, будет предоставляться единовременное пособие при рождении ребенка.
«Перечислять выплаты гражданам Фонд социального страхования будет напрямую», - пояснил премьер-министр.
Он добавил, что с 1 января больничные листы медицинские организации должны будут размещать в федеральной информационной системе социального страхования.
Мишустин напомнил, что в стране развивается система помощи по принципу социального казначейства. Это необходимо для предоставления россиянам мер поддержки проактивно, когда им не нужно ходить по инстанциям, собирать документы, ожидать в очередях и совершать другие действия, которые отнимают много сил и времени.
«Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая им положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малышей. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособия, им нужно заботиться о ребенке», - заключил Мишустин.