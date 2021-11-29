В России изменится порядок выплат по беременности и родам

«Внедрение социального казначейства позволит сделать так, чтобы люди получали всю необходимую помощь, которая им положена по закону, без каких-либо трудностей. Это тем более важно для людей, только что перенесших болезнь, или молодых мам, совсем недавно родивших малышей. Они не могут и, главное, не должны ходить по инстанциям и оформлять пособия, им нужно заботиться о ребенке», - заключил Мишустин.