Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 74.98EUR 84.48
Войти в почту
2 часа назад

Минфин готовит новую меру поддержки россиян

Производителей хотят избавить от налога на продукты с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Этот вопрос прорабатывают специалисты Минфина и ФНС. Предполагается, что данная мера позволит увеличить количество бесплатных продуктов для малоимущих.

Минфин подготовит очередную меру поддержки россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минфин совместно с ФНС прорабатывает предложение об освобождении ритейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), которые отдают на благотворительность», — пишут «Известия». Идею поддержали в Минпромторге. Там отметили, что это позволит оказывать помощь большому количеству людей без привлечения бюджетных средств. В Минэкономразвития предложили распространить данную меру и на товары первой необходимости.

Ранее передавать продукты на благотворительность предложил национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг». С такой инициативой организация обратилась в Минфин РФ. По оценкам центра, за пять лет фудшеринг позволит сохранить миллион тонн еды, что позволит накормить 18 миллионов человек.

Личный счет,Новые налоги,Федеральная налоговая служба,Минэкономразвития,Минпромторг,Минфин,газета "Известия",
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители