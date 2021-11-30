Минфин подготовит очередную меру поддержки россиян

«Минфин совместно с ФНС прорабатывает предложение об освобождении ритейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), которые отдают на благотворительность», — пишут «Известия». Идею поддержали в Минпромторге. Там отметили, что это позволит оказывать помощь большому количеству людей без привлечения бюджетных средств. В Минэкономразвития предложили распространить данную меру и на товары первой необходимости.