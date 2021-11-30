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2 часа назад

Сотни миллионов: раскрыта стоимость наследства Градского

Композитор Александр Градский оставил в наследство имущество, которое оценивается в 400 млн рублей. Как сообщает Teleprogramma.pro, умерший в ночь на 28 ноября от инсульта музыкант имел квартиры на Тверской и Мосфильмовской улицах столицы.

Кроме квартир у Градского есть загородный особняк в Наро-Фоминском районе — дом с колоннами и балконами находится в закрытом коттеджном посёлке бизнес-класса «Новоглаголево».

Часть из этого имущества достанется жене Градского Марине Коташенко, с которой он оформил брак за месяц до смерти. Кроме того, по слухам, у композитора осталось завещание, в котором могут быть указана жена и их общие дети.

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Как отметил адвокат Сергей Жорин, если супруга Градского не указана в завещании, то и наследницей его имущества быть не может. При этом недвижимость может быть уже записана на детей — это очень популярный формат среди пар, в которых есть серьезные различия, вроде возраста. Таким образом они стремятся обеспечить детей наследством на случай негативных ситуаций.

Напомним, что Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт — незадолго до этого Градского госпитализировали в одну из столичных больниц после того, как ему стало плохо у себя дома. За несколько дней до этого он жаловался на самочувствие, однако тогда госпитализация не потребовалась.

Прощание с артистом состоится 1 декабря в театре «Градский холл» в 11:00 мск. Похоронить его должны на Ваганьковском кладбище.

Личный счет,Видео,Марина Коташенко,Александр Градский,Сергей Жорин,
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