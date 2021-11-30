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1 час назад

Праздник к нам приходит: новогодние ели резко подорожают

В 2021 году закупочные цены на искусственные ели выросли на 20%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителя сети «Ашан». Отпускные цены в среднем выросли на 15%, рассказала совладелица ретейлера «Максидом» Мария Евневич. По ее словам, в зависимости от производителя подорожание составляет от 5% до 30%.

Праздник к нам приходит: новогодние ели резко подорожали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте «Ашана» цена доступного товара колеблется от 49 рублей за настольную елку длиной 30 см до 14,2 тысячи рублей за литую сосну высотой 2,1 м. Цены на сайте «Максидома» варьируются от 279 рублей за настольную елку длиной 30 см до 29,9 тысячи рублей за 4-метровую искусственную ель.

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Средняя стоимость искусственной елки российского производства на Wildberries достигает почти 3,3 тысячи рублей (+12% по отношению к 2020 году), заявили в пресс-службе маркетплейса. Импортный товар стоит меньше благодаря предложению из Китая — в среднем 1,6 тысячи рублей, за год он подорожал на 14%.

Рост цен на искусственные елки обусловлен динамикой валютных курсов, стоимостью сырья и перевозок, отмечают опрошенные изданием эксперты.

С начала года нефтехимическая продукция стала дороже на 40–70%, а грузоперевозки только на внутренних основных российских маршрутах – на 20%.

В последние годы россияне все чаще выбирают искусственные елки, следует из данных Рослесинфорга, оператора Федеральной информационной системы лесного комплекса. В 2020 году в сравнении с предыдущим годом объем заготовки елей, сосен и пихт для новогодних праздников сократился на 22%, до 62 тысяч деревьев. Директор Рослесинфорга Павел Чащин прогнозирует снижение объема заготовки и в этом году, поскольку потребители больше не желают покупать и утилизировать живую елку.

Из-за возросших расходов на логистику увеличилась закупочная стоимость живых деревьев. В рознице живые елки стали дороже в среднем на 10–15%, указал директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

Средняя цена российской ели высотой 2 м достигает 1,5–2 тысяч рублей, импортной — около 10 тысяч рублей, подчеркнул гендиректор компании «Садовод.орг» Юрий Реснянский.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию банка «Открытие», около 70% россиян планируют отмечать Новый год дома. Число желающих встретить праздник дома увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Еще 10% респондентов заявили, что хотят отметить Новый год в гостях у друзей или родственников, и только 1% — в кафе или ресторане.

Личный счет,Мария Евневич,Ашан,Рослесхоз,Ханты-Мансийский банк "Открытие",РБК,
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