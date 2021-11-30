В какие активы вкладываться во время обвала рынков

На фоне новостей про новый штамм коронавируса «омикрон» подешевела нефть, мировые фондовые индексы просели на несколько процентов, рубль подешевел к доллару. Рыночные просадки предоставляют возможность приобрести хорошие активы по сниженной цене, заявила «Российской газете» руководитель отдела анализа акций ФГ «ФИНАМ» Наталья Малых. Она рекомендует включать в портфель облигации федерального займа (ОФЗ).

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«У гособлигаций риск ценовой риск намного ниже, чем у акций, и по ним государство стабильно платит купоны. Доходность по ним обычно лучше, чем по вкладам в крупных коммерческих банках, а риск дефолта ниже. На какой процент от портфеля покупать ОФЗ сильно зависит от возраста инвестора: при прочих равных условиях, чем ближе человек к пенсии, тем меньше риска он может на себя взять и тем большую долю гособлигации должны занимать в его портфеле», – подчеркнула эксперт.

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Также можно подумать о покупке акций, поскольку качественные дивидендные истории выкупаются после просадок быстрее всего и падают они меньше. Малых подчеркивает, что обращать внимание следует не только на историю выплат, но и на перспективы после ближайшей отсечки.

«Если следующий дивиденд будет меньше, то есть риск, что акция долго не закроет дивидендный гэп после отсечки», – заявила она.

Малых указала на то, что многие «голубые фишки» приносят неплохую дивидендную доходность. Она назвала акции крупных компаний хорошим вариантом для начинающих инвесторов.

ETFs (биржевые фонды наподобие ПИФов) подойдут для тех, у кого нет времени и желания исследовать отдельные акции или облигации, заявила эксперт. Что касается «начинки» фондов, то, по ее словам, она может быть разной – акции, облигации, сырье, валюта и прочее.

«На зарубежных площадках управляющие компании дают огромный выбор ETFs, в России он пока меньше, но его достаточно, чтобы набрать сбалансированный портфель», – отметила она.

Малых рекомендует быть осторожным с так называемыми защитными активами, в частности, долларом и евро, золотом.

«Если рисковые активы начнут восстанавливаться в цене, то защитные активы скорее всего будут терять популярность», – подытожила она.