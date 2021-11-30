Россияне оформили рекордное количество кредиток

В октябре количество кредиток на руках у россиян выросло на 2,2%, до 44,3 миллиона карт, что является рекордным показателем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Отмечается, что по итогам октября число активных кредитных карт у россиян возросло приблизительно на один миллион, до 44,3 миллиона, тогда как месяцем ранее их насчитывалось 43,3 миллиона штук. Также в прошлом месяце объем задолженности населения по кредиткам увеличился на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей. Этот показатель также является рекордным за всю историю наблюдений.

«Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения – все больше сервисов банки «привязывают» к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт», – отмечает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Также сообщается, что в октябре впервые за несколько месяцев россиянам удалось немного уменьшить объем просроченной по кредиткам задолженности. Так, зафиксировано уменьшение количества «плохих» карт на 0,5%, до 2,66 миллиона карт. Долг по ним сократился лишь на 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей.

Лагуткин ожидает, что до конца года произойдет списание наиболее проблемной части портфеля банками, что приведет к сокращению объема просрочки по кредитным картам еще примерно на 2%.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что примерно у 7-8 миллионов россиян из-за просроченной задолженности могут возникнуть сложности при попытке выехать за границу.