Россиянам назвали условия раннего выхода на пенсию

Доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что российские учителя, врачи, военные и федеральные чиновники имеют право на досрочную пенсию. Об этом сообщает «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Эксперт подчеркнула, что для части работников возраст выхода на пенсию после пенсионной реформы не изменился. В эту категорию входит 18 групп, где пенсия наступает в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин.

Для разных групп требуется соблюдение определенных условий для досрочной пенсии - это достижение минимально допустимого возраста, наличие страхового и специального стажей. Это касается работников вредных производств, горячих цехов, железнодорожного транспорта и метрополитена.

Раньше остальных на пенсию могут уйти врачи и учителя при наличии спецстажа. Досрочная пенсия полагается военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, космонавтам, летчикам-испытателям и чиновникам федерального уровня.

На досрочную пенсию можно претендовать и по социальным мотивам: речь идет о многодетных матерях, людях, пострадавших в результате радиационных техногенных катастроф, а также об официально безработных россиянах, которым до пенсии осталось два года.

РИА Новости рассказывало, что после пенсионной реформы право выхода на досрочную пенсию для педагогов наступает на пять лет позднее - с учетом переходного периода. Юрист Ольга Скобцева объяснила, что после реформы дату выхода на пенсию начали исчислять от даты выработки специального стажа с учетом увеличения общего пенсионного возраста.

Для учителей, которые должны были выйти на пенсию в 2019-2020 годах благодаря 25-летнему стажу, предусмотрели льготу: к примеру, если у педагога на 25 апреля 2020-го накопился необходимый стаж, то право на пенсию он получил с 25 октября 2021 года.