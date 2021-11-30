Рост зарплат в России связали с мигрантами

Министр экономического развития России Максим Решетников связал рост зарплат в стране с приезжими. По его словам, в настоящее время зарплаты больше всего растут в тех отраслях, где много мигрантов. Его слова приводит газета «Ведомости».

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Выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» министр сказал: «Мы видим, что у нас наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов и, соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы». Ссылаясь на данные Пенсионного фонда, министр также отметил, что сейчас 15 процентов сотрудников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). На 2021 год он составляет 12 792 рубля.

Как показали результаты недавнего исследования SberCIB Investment Research, у среднего класса в России зарплата выросла на восемь процентов за год (по итогам третьего квартала составила 42,9 тысячи рублей), а сбережения достигли 54,7 тысячи рублей в расчете на одного члена семьи. Больше всего средние зарплаты увеличились у работников тяжелой промышленности, такси, транспорта и общественного питания — на 30 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В сельском хозяйстве рост составил 27 процентов, в розничной торговле — 22 процента. По мнению экспертов, зарплаты взлетели из-за дефицита рабочей силы.