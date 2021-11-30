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2 часа назад

Рост зарплат в России связали с мигрантами

Министр экономического развития России Максим Решетников связал рост зарплат в стране с приезжими. По его словам, в настоящее время зарплаты больше всего растут в тех отраслях, где много мигрантов. Его слова приводит газета «Ведомости».

Рост зарплат в России связали с мигрантами
Фото: ТАССТАСС

Выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» министр сказал: «Мы видим, что у нас наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов и, соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы». Ссылаясь на данные Пенсионного фонда, министр также отметил, что сейчас 15 процентов сотрудников получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). На 2021 год он составляет 12 792 рубля.

Как показали результаты недавнего исследования SberCIB Investment Research, у среднего класса в России зарплата выросла на восемь процентов за год (по итогам третьего квартала составила 42,9 тысячи рублей), а сбережения достигли 54,7 тысячи рублей в расчете на одного члена семьи. Больше всего средние зарплаты увеличились у работников тяжелой промышленности, такси, транспорта и общественного питания — на 30 процентов по сравнению с третьим кварталом прошлого года. В сельском хозяйстве рост составил 27 процентов, в розничной торговле — 22 процента. По мнению экспертов, зарплаты взлетели из-за дефицита рабочей силы.

По данным Всемирного банка, в 2021 году объем денежных переводов физических лиц в страны с низким и средним доходом превзойдет допандемийный уровень. Это можно считать свидетельством прироста доходов трудовых мигрантов, отправляющих часть своих заработков на родину.

Личный счет,Максим Решетников,Ведомости,
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