В ЦБ раскрыли способы увеличить доходность вкладов

Банки за счет своей прибыли могли бы обеспечить повышенную доходность по новым специальным депозитам для небогатых россиян. Также рост ставок возможен через субсидирование из бюджета за счет роста отчислений дивидендов тех же кредитных организаций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на площадке форума «Россия зовет!», пишет РБК.
«На наш взгляд, это может быть за счет прибыли самих банков: как уже сегодня говорилось, она достаточно большая. Мы посмотрели, кстати, стоимость пассивов для банков со стороны физических лиц — она сейчас меньше 3%, это учитывая и ставки по депозитам, и текущие ставки. А учитывая, какие ставки по кредитам физических лиц, не думаем, что будут убытки (для банков) от операций с клиентами — физическими лицами. Второй вариант — это, действительно, субсидирование от правительства, но за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же банков», — сказала Набиуллина.
Ранее Банк России предложил создать специальные вклады для малообеспеченных россиян. Такой депозит у человека может быть только один, его сумма будет ограничена, а процентную ставку привяжут либо к ключевой ставке ЦБ, либо к уровню инфляции.
По словам Набиуллиной, в ЦБ РФ еще обсуждают, к какому из этих параметров будет привязана доходность новых вкладов. Также изучается практика других стран, в частности Франции и Бельгии.
«На наш взгляд, такой продукт у нас — коробочный, простой, с понятными условиями и с регулируемыми ставками, обычно выше рыночных, — может быть предложен людям с невысокими доходами», — добавила Набиуллина.