В ЦБ раскрыли способы увеличить доходность вкладов

«На наш взгляд, это может быть за счет прибыли самих банков: как уже сегодня говорилось, она достаточно большая. Мы посмотрели, кстати, стоимость пассивов для банков со стороны физических лиц — она сейчас меньше 3%, это учитывая и ставки по депозитам, и текущие ставки. А учитывая, какие ставки по кредитам физических лиц, не думаем, что будут убытки (для банков) от операций с клиентами — физическими лицами. Второй вариант — это, действительно, субсидирование от правительства, но за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны тех же банков», — сказала Набиуллина.