Россияне бросились скупать шубы и холодильники

«Мы видим, что у нас очень сильно растёт потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая динамика. То есть, с одной стороны, на то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надёжным вложением», — сообщила Бакальчук во время выступления на Инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!».