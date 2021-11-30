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1 час назад

Россияне бросились скупать шубы и холодильники ради спасения накоплений

Резкий скачок инфляции стал для россиян стимулом для траты сбережений. Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что клиенты её сервиса начали экономить на повседневных товарах, зато покупают много предметов роскоши, шуб и бытовой техники. Она считает, что таким образом россияне пытаются сохранить свои накопления, потому что у них нет других способов.

Россияне бросились скупать шубы и холодильники
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим, что у нас очень сильно растёт потребление шуб, холодильников, стиральных машин, ювелирных изделий. Такая противоречивая динамика. То есть, с одной стороны, на то, что потребляется каждодневно, цены падают, а с другой стороны, люди вкладывают все сбережения в то, что они привыкли считать надёжным вложением», — сообщила Бакальчук во время выступления на Инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!».

По данным Минэкономразвития, уровень годовой инфляции в России на 22 ноября составил 8,05%.

Незадолго до выступления Бакальчук о росте цен в стране в ходе форума поспорили миллиардер Олег Дерипаска и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По мнению бизнесмена, постоянное повышение ключевой ставки не даёт развиваться производству. При повышении количества произведённой продукции, а также инвестициях в её транспортировку цены снизились бы естественным путём, уверен он. А Набиуллина считает, что бизнес должен инвестировать прибыль в своё развитие, иначе ему не поможет понижение ставки.

Личный счет,Татьяна Бакальчук,Олег Дерипаска,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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