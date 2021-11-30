Стало известно о росте цен на новогодние ели

Искусственные и живые новогодние ели подорожали на 10-30%, пишет РБК.

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По сравнению с прошлым годом цены на искусственные новогодние елки выросли до 30%. Искусственная ель российского производства на маркетплейсе Wildberries сейчас стоит в среднем 3,3 тысячи рублей. Импортные искусственные елки стоят в среднем 1,6 тыс. руб.

В то же время живые ели подорожали на 10-15%. Так, дерево высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1,5 тысячи рублей, импортная — 5–6 тысяч рублей.