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1 час назад

Стало известно о росте цен на новогодние ели

Искусственные и живые новогодние ели подорожали на 10-30%, пишет РБК.

Стало известно о росте цен на новогодние ели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сравнению с прошлым годом цены на искусственные новогодние елки выросли до 30%. Искусственная ель российского производства на маркетплейсе Wildberries сейчас стоит в среднем 3,3 тысячи рублей. Импортные искусственные елки стоят в среднем 1,6 тыс. руб.

В то же время живые ели подорожали на 10-15%. Так, дерево высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1,5 тысячи рублей, импортная — 5–6 тысяч рублей.

Причина подорожания искусственных елей - динамика валютных курсов, рост стоимости сырья и перевозок. Живые ели дорожают в основном из-за роста цен на логистику.

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