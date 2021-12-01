Новую систему оплату труда медработников опробуют в регионах

В семи российских регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии — начнётся пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 декабря.

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В кабмине рассчитывают, что это позволит выровнять ситуацию с зарплатами медиков, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.