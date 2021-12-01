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39 минут назад

Новую систему оплату труда медработников опробуют в семи регионах

В семи российских регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии — начнётся пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда в здравоохранении. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 1 декабря.

Новую систему оплату труда медработников опробуют в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кабмине рассчитывают, что это позволит выровнять ситуацию с зарплатами медиков, а также избежать дефицита кадров в одном регионе и переизбытка в другом.

Во время эксперимента оклады медработников будут определять путём умножения расчетной величины на коэффициент сложности труда и региональный коэффициент. При этом предусмотрено, что зарплата не должна быть ниже той, что начисляли медикам по действующей системе оплаты труда.

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