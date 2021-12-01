У некоторых категорий россиян с 1 декабря увеличивается пенсия за счет индексации фиксированной выплаты страховой пенсии.

Фиксированная выплата - это сумма, которую государство ежемесячно выплачивает всем пожилым, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый трудовой стаж. Ее размер устанавливается ежегодно, в этом году он составляет 6 044 рубля 48 копеек.

Индексация коснется трех категорий пенсионеров: тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, подававших заявление на перерасчет, и тех, кто закончил свою трудовую деятельность три месяца назад, то есть в августе.