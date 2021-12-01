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25 минут назад

У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии

У некоторых категорий россиян с 1 декабря увеличивается пенсия за счет индексации фиксированной выплаты страховой пенсии.

Фиксированная выплата - это сумма, которую государство ежемесячно выплачивает всем пожилым, достигшим пенсионного возраста и имеющим необходимый трудовой стаж. Ее размер устанавливается ежегодно, в этом году он составляет 6 044 рубля 48 копеек.

Индексация коснется трех категорий пенсионеров: тех, кому в ноябре исполнилось 80 лет, подававших заявление на перерасчет, и тех, кто закончил свою трудовую деятельность три месяца назад, то есть в августе.

Повышение пенсии будет разным для всех категорий. Так, по достижении 80 лет размер фиксированной выплаты удваивается. Если пенсионер подавал в Пенсионный фонд заявление на перерасчет из-за появления иждивенца, то сумма увеличивается на 30% за каждого иждивенца, а максимум их может быть трое. Для завершивших карьеру пенсионеров сумма индексируется с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов.

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