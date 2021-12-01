Месяц до денежной реформы: к чему готовиться россиянам

Портал DEITA.RU рассказал о денежной реформе, которая начнется уже через месяц, в 2022 году. Реформа будет включать обновление рублевых купюр и введение цифрового рубля.

В Центробанке ранее рассказали, что к 2025 году в РФ планируют модернизировать банкноты шести номиналов - 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

В ЦБ отметили, что в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались. Регулятор хочет «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн» до уровня 200- и 2000-рублевых купюр. По плану ЦБ, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей.

DEITA.RU подчеркивает, что на фоне новостей о постепенной замене банкнот финансовые власти заверили россиян - планов по деноминации рубля нет.

Еще одной инициативой ЦБ в новом году станет пилотный проект по сбору монет. С 2022 года в стране начнут появляться специальные монетоприемные терминалы, в первую очередь в регионах с низким возвратом монет из обращения. Сумму принятых момент можно будет моментально зачислить на баланс телефона или банковскую карту.

Самым глобальным элементом денежной реформы DEITA.RU называет введение цифрового рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор планирует представить прототип платформы цифрового рубля в начале 2022 года, после этого начнется его пилотное тестирование.

Глава ЦБ подчеркивала, что Россия опробует платформу, прежде чем принять окончательное решение о запуске цифровой валюты в стране.