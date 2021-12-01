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1 час назад

Месяц до денежной реформы: к чему готовиться россиянам

Портал DEITA.RU рассказал о денежной реформе, которая начнется уже через месяц, в 2022 году. Реформа будет включать обновление рублевых купюр и введение цифрового рубля.

В Центробанке ранее рассказали, что к 2025 году в РФ планируют модернизировать банкноты шести номиналов - 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

В ЦБ отметили, что в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались. Регулятор хочет «подтянуть их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн» до уровня 200- и 2000-рублевых купюр. По плану ЦБ, в 2022 году в обращение поступят модернизированные 100 рублей.

DEITA.RU подчеркивает, что на фоне новостей о постепенной замене банкнот финансовые власти заверили россиян - планов по деноминации рубля нет.

Еще одной инициативой ЦБ в новом году станет пилотный проект по сбору монет. С 2022 года в стране начнут появляться специальные монетоприемные терминалы, в первую очередь в регионах с низким возвратом монет из обращения. Сумму принятых момент можно будет моментально зачислить на баланс телефона или банковскую карту.

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Самым глобальным элементом денежной реформы DEITA.RU называет введение цифрового рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что регулятор планирует представить прототип платформы цифрового рубля в начале 2022 года, после этого начнется его пилотное тестирование.

Глава ЦБ подчеркивала, что Россия опробует платформу, прежде чем принять окончательное решение о запуске цифровой валюты в стране.

Набиуллина рассказывала, что в случае введения цифрового рубля россияне смогут получать цифровую пенсию. Также, по ее словам, в ЦБ работают над технологией, которая позволит получать доступ к цифровым рубля даже без интернета.

Личный счет,Видео,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,РИА "Дейта",
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