Части россиян проиндексировали пенсии с 1 декабря

Трем категориям пенсионеров с 1 декабря автоматически проиндексируют пенсии, сообщает РИА Новости. Это касается граждан, которым исполнилось 80 лет, тех, кто вышел на пенсию в августе и тех, кто подал заявление на перерасчет выплаты.

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Отпраздновавшим в ноябре 80-летний юбилей полагается фиксированная выплата в двойном размере. Каждый месяц в дополнение к страховой пенсии они будут получать 12 088,96 рубля.

Гражданам, которые работали вплоть до августа этого года и уволились в последний месяц лета, с 1 декабря будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с доплатой за три месяца. Также 1 декабря произойдет автоматическое повышение пенсии россиян, которые подали заявление на перерасчет.

Ежегодно 1 января индексируются страховые пенсии. Индексация пенсий проводится только неработающим пенсионерам.

В 2021 году страховые пенсии по старости проиндексировали на 6,3%, средний размер выплаты — 17 443 рубля. В 2022 году средний размер страховой пенсии составит 18 521 рубль.

Кроме того, с 1 февраля ежемесячные выплаты отдельным категориям россиян проиндексируют на 5,8%, в 2023 и 2024 годах – на 4%. На увеличение выплат смогут рассчитывать 14,5 млн граждан.

Ранее сообщалось, что в России предложили восстановить сроки назначения досрочной страховой пенсии по старости для педагогов и врачей со стажем не менее 25 лет. Такой законопроект был внесен в Госдуму еще 10 марта, первое чтение прошло в октябре, комитет Думы по труду рекомендовал перенести процедуру на 9 ноября, но документ пока не рассмотрели.