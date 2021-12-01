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1 час назад

С доставкой на дом: анонсирован старт онлайн-продаж вина

Старт эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина намечен на весну 2022 года. Об этом пишут «Известия».

С доставкой на дом: анонсирован старт онлайн-продаж вина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заказать напитки можно будет на специализированном сайте «Почты России», она же доставит спиртное покупателю, сообщили изданию в Минфине. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

Пилотный проект планируют запустить в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, сообщили в «Почте России».

В Минфине подчеркнули, что законопроект разработан для того, чтобы оказать дополнительную поддержку российскому виноделию, а также изменить баланс в пользу отечественной продукции на рынке.

Возраст покупателя будут контролировать с помощью документов, удостоверяющих личность. Минцифры выступило с предложением подтверждать возраст через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) при получении товара.

Законопроект является интересным опытом для развития российского виноделия, заявил изданию замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Этот эксперимент — шаг к либерализации торговли вином с использованием интернета. Уже весной 2022 года первые покупатели смогут получить лучшие вина из рейтинга «Винный гид России» с доставкой на дом», — отметил он.

В Союзе виноградарей и виноделов одобряют предложение Минфина. Однако там отмечают, что при реализации инициативы необходимы строгие меры контроля возраста покупателей и соблюдение принципов Концепции сокращения потребления алкоголя. Там назвали продажу алкоголя несовершеннолетним и несоблюдение температурно-световых условий при доставке вина главными рисками проекта.

В ноябре профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил Минфину России зафиксировать ставку акцизов на алкогольную продукцию в целях снижения темпов роста цен на нее.

Также Минфин предложил с 2022 года повысить минимальную розничную цену на водку до 261 рублей за 0,5 литра, на коньяк — до 480 рублей.

Личный счет,Виктор Евтухов,Минпромторг,Совет Федерации,Минфин,газета "Известия",
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