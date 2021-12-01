Что делать при отказе продавца принимать оплату картой

Адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» рассказала о правилах при оплате товара. Она отметила, что только покупатель выбирает способ оплаты товаров или услуг: наличными или по карте. Это правило не распространяется лишь на отдаленные местности, где нет доступа к интернету.

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Кудерко рекомендует обратиться в Роспотребнадзор, если продавец требует заплатить наличными. Нужно заполнить формы заявления в разделе «прием обращений граждан» на сайте регионального Роспотребнадзора. Следует указать все обстоятельства отказа, если товар был оплачен, то в подтверждение нужно приложить чек.

«За любой отказ в приеме безналичного платежа продавцу товара придется оплатить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения», — подчеркнула адвокат.

Также она отметила, что продавец не имеет права закладывать в цену дополнительные 2-3% комиссии, которые он перечисляет банку за безналичные операции.

Кроме того, Кудерко предупредила, что перевод на карту не считается доказательством платежа магазину, поскольку по такому «чеку» нельзя вернуть товар.

Ранее сообщалось, что 47% россиян выступили против запрета оплаты бумажными деньгами. 45% опрошенных предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами, тогда как менее трети (28%) пользуются как наличными, так и безналичными способами оплаты.