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47 минут назад

Матвиенко обратилась к планирующим новогодний отпуск за рубежом

Россияне, планирующие отдохнуть в период новогодних каникул за рубежом, рискуют испортить себе отпуск и потерять деньги. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что проблемы могут возникнуть из-за возможного ограничения авиасообщения на фоне появления новых штаммов коронавируса. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Матвиенко обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть в этом случае риски для граждан, прогнозировать ситуацию даже на месяц сложно: мы видим, что уже ряд стран закрыли въезд на свою территорию, ввели ряд новых ограничений… Можно уехать, но будут большие проблемы с возвратом, потому что опять могут стать актуальной темы выездных рейсов плюс возникнуть тема изоляции. Поэтому нужно очень внимательно подойти к принятию решения, где провести новогодние каникулы», — подчеркнула Матвиенко.

Она указала на то, что в настоящее время давать прогнозы по развитию ситуации с новым штаммом нельзя.

Матвиенко ответила на слухи о войне России с Украиной

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали высокой вероятность дальнейшего распространения нового штамма COVID-19 «омикрон». Он был выявлен в Южной Африке. Согласно предположениям, он заразнее всех прежних штаммов. ВОЗ присвоила ему статус «варианта, вызывающего обеспокоенность».

В связи с распространением омикрон-штамма коронавируса Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что российские туристы, планирующие горнолыжный отпуск этой зимой, отказываются от дорогой Красной Поляны в пользу бюджетных курортов Мурманской и Кемеровской областей.

Личный счет,Валентина Матвиенко,ВОЗ,Совет Федерации,Газета "Коммерсантъ",
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